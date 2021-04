Pep Guardiola fait son mea culpa

En course pour un triplé, Manchester City avait pourtant mal débuté sa saison.

Les difficultés rencontrées en début de saison sont liées, selon le manager Pep Guardiola, à sa volonté de changer sa stratégie. "Au début de la saison, les adversaires connaissaient notre jeu alors j'ai voulu modifier certaines choses", a confié l’Espagnol à Canal+. "Et au lieu de nous faire avancer, cela nous a perturbés. A un moment, j'ai dit : 'c'est bon, revenons à notre jeu, à nos principes, à des choses simples.' On revient à ce qu'on faisait au début, il y a cinq ans. Après ça, les joueurs ont retrouvé leurs qualités. On a enchaîné et retrouvé la confiance. C'est pour ça qu'on est là", a souligné le Catalan.

Plombé par des choix étonnants à plusieurs reprises, Guardiola ne fera sûrement aucune folie dans sa compo contre le Paris Saint-Germain mercredi (21h), en demi-finale aller de la Ligue des Champions.