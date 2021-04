Le Paris Saint-Germain a formulé son offre à Lionel Messi

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, la Pulga est convoitée par le club parisien.

Neymar devrait prolonger au PSG jusqu'en 2016. Le Brésilien s'entend très bien avec Lionel Messi et les deux hommes ne cachent pas leur désir de rejouer ensemble un jour. Cela pourrait être du côté de Paris.

Selon une information TNT Sports Brasil, dévoilée par Marcelo Bechler, le même journaliste qui avait révélé le transfert de Neymar au PSG, le champion de France en titre serait en pole position pour récupérer l'Argentin âgé de 33 ans à l'issue de son contrat avec le Barça en juin prochain. L'offre du club de la capitale serait un contrat de 2 ans, plus une année en option.

La durée du contrat proposé par le PSG est la même que celle offerte par Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone, au numéro 10 catalan, mais Bechler assure que le PSG pense avoir formulé une offre imbattable. La confiance est donc clairement de mise côté parisien. Du côté du joueur, on se donnerait encore quelques semaines de réflexion. Engagé dans la course pour le titre en Liga, Messi se concentre sur les six derniers matches à disputer en Liga. Ensuite, il sera temps de dévoiler sa décision.