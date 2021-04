Le retour de Massimiliano Allegri pourrait pousser Cristiano Ronaldo vers la sortie !

Même si les dirigeants de la Juventus Turin continuent de soutenir publiquement l'entraîneur Andrea Pirlo, le coach de la Vieille Dame se trouve logiquement en grand danger en raison de ses résultats décevants.

Un retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus devient de plus en plus probable, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. Un retour qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'effectif bianconero. Libre depuis son départ de la Juve au terme de la saison 2018-2019, l'homme de 53 ans aurait l'ambition de lancer un nouveau cycle en se reposant sur Paulo Dybala et serait prêt à sacrifier Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

Un nouveau feuilleton qui devrait continuer à animer la presse italienne ces prochains jours.