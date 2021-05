Jürgen Klopp sait que Liverpool n'a pas le choix : "Il faut battre Manchester United"

Liverpool se bat pour une place en Europe, et il faudra probablement éviter de perdre des points dans les semaines à venir. Le duel de ce dimanche face à Manchester United est donc crucial.

Liverpool est actuellement hors des places européennes en Premier League, et Jürgen Klopp n'y va pas par quatre chemins avant le choc au sommet face à Manchester United : "Pour nous, c'est clair, nous devons gagner si nous voulons retrouver les places européennes. Mais si nous gagnons et que les autres gagnent également, ça ne sert à rien", pointe l'entraîneur des Reds, fataliste. "Ce sera un match difficile pour les deux équipes".

Une victoire de Liverpool sur United offrirait le titre à Manchester City, vainqueur de Crystal Palace plus tôt ce samedi. "Je suis sûr que Manchester United croit encore au titre (nda : on peut tout de même en douter raisonnablement) et tant mieux pour eux. Ce sera un match entre deux équipes qui veulent gagner, et c'est la recette pour un bon match de football".