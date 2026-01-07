🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

Si ce mardi était un jour particulier pour le Sporting de Charleroi suite à la nomination de Hans Cornelis en tant que T1, ce l'était aussi pour l'Administrateur délégué Mehdi Bayat, qui fêtait son anniversaire. Il a pu fêter cela aux côtés des joueurs.

Le Sporting de Charleroi est actuellement en stage en Turquie afin de préparer au mieux la seconde partie de saison. L’Administrateur délégué Mehdi Bayat a fait le voyage aux côtés des joueurs et du staff.

Mehdi Bayat fête avec les Zèbres

Il a donc fêté son anniversaire à l’étranger. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du club carolo, on peut apercevoir les joueurs et les membres du staff chantant pour son anniversaire avec un gâteau pour fêter cela.

Une vidéo qui témoigne de la bonne ambiance qui règne actuellement au Sporting de Charleroi. Mehdi Bayat s’est montré souriant et heureux d’être acclamé d’une telle manière.

Le club a d’ailleurs partagé un message pour son Administrateur délégué sur les réseaux sociaux. "Nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre Administrateur délégué, Mehdi Bayat, présent au stage avec l’équipe !", écrit Charleroi.





En ce qui concerne le football, le prochain match officiel des Zèbres est programmé à mardi prochain. Les Carolos recevront le Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique.