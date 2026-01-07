🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

Nicolas Raskin s'est une nouvelle fois montré décisif pour les Rangers ce mardi. Le Diable Rouge a planté un but de la tête.

Déjà passeur décisif, le 3 janvier dernier contre le Celtic, Nicolas Raskin a désormais planté son premier but de la saison. Il a inscrit le second but de son équipe contre Aberdeen à la 41e minute de jeu (2-0).

L'international belge d'1,78 m a une fois de plus fait parler son jeu de tête. Il a placé un coup de tête sur un corner de son équipe. Il s'agit de sa troisième réalisation de la saison… et sa troisième de la tête.

Premier but depuis novembre

Son dernier but remontait au 9 novembre dernier. Il avait inscrit le premier but de son équipe dans la victoire des siens contre Dundee sur le score de 0-3. Son autre but avait été planté le 20 septembre dernier contre Hibernian en quarts de finale de la Coupe d'Écosse.

Ce mardi, les Rangers se sont imposés finalement sur le score de 2-0. Un résultat important pour Nicolas Raskin et ses coéquipiers, puisque cela leur permet de revenir provisoirement à trois points de Hearts, équipe surprise de cette saison en Écosse.



Lire aussi… Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers›

L'objectif des Rangers est évidemment de remporter le titre de champion. Les hommes de Danny Röhl espèrent bien détrôner Hearts de leur première place.