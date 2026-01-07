Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

Photo: © photonews

Nicolas Raskin s'est exprimé au micro de Rangers TV suite à son premier but inscrit en 2026. Le Diable Rouge était évidemment ravi après le succès de son équipe contre Aberdeen (2-0).

Il ne peut qu’être satisfait : "Oui, je pense qu’on est tous très contents. On voulait tous mettre beaucoup d’énergie dans ce match, parce que ce n’est jamais facile, après une grosse victoire, de retrouver la même intensité et la même concentration. Mais oui, c’était super. On a parfois produit du bon football. Il y a encore des moments où on peut s’améliorer, mais dans l’ensemble, c’était une bonne performance de l’équipe."

Une victoire qui en dit long sur la mentalité du groupe, capable d’enchaîner une victoire samedi contre le Celtic et une nouvelle belle prestation ce mardi ? "Oui, je pense que le coach insiste beaucoup sur le fait de bien faire les choses, les bases. C’est notre priorité : si on fait les choses simples correctement, la qualité ressortira naturellement, et on peut marquer des buts et gagner des matchs. Il faut aborder chaque rencontre avec la même intensité, la même rigueur, et les victoires suivront." 

Nicolas Raskin à propos de son but

Nicolas Raskin a planté un nouveau but de la tête. Ce n'est pas le fruit du hasard : "Quand Scott (Fry, ndlr : coach technique) est arrivé, il nous a montré plusieurs points sur lesquels on pouvait progresser, notamment sur les phases arrêtées. C’est génial de l’avoir avec nous. Pour le but, Tav (James Tavernier) avait remarqué, juste avant, qu’ils retiraient leur joueur du premier poteau. Il m’a dit : 'Mets-le au premier poteau, Nico, attaque ce premier poteau.' C’est ce qu’on a fait, et c’était une superbe passe. Je n’avais plus qu’à placer ma tête correctement pour marquer."

"On commence à construire une vraie complicité au milieu. On se comprend bien, chacun a une certaine liberté dans sa position pour jouer et créer. Et on sait aussi exactement quoi faire quand on n’a pas le ballon. Comme je l’ai dit, si on fait les bases correctement et qu’on garde l’intensité, on n’a peur de personne."

Ce match était une rencontre qui avait été reportée. Les Rangers retrouveront la même équipe en championnat dimanche. "Maintenant, il faut bien récupérer, revoir la vidéo, analyser ce qu’on peut améliorer, ce qu’on a bien fait, et voir où on peut encore progresser. Ensuite, on ira là-bas avec l’objectif clair de gagner ce match", conclut-il.

Nicolas Raskin

