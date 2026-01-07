OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint
Zulte Waregem se sépare de son entraîneur adjoint, Mark Luijpers. Le club a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi soir.

Le Néerlandais de 55 ans était arrivé à Zulte Waregem l'été dernier. Avant son passage en terre belge, il avait également été assistant notamment au Roda JC et au MVV Maastricht. Il se retrouve désormais sans club.  

"Le club tient à le remercier pour son engagement et son investissement, et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière professionnelle", écrit Zulte Waregem.  

Une décision qui remonte à fin 2025

L'équipe de Pro League précise que cette décision de mettre un terme à cette collaboration remonte juste avant le passage à la nouvelle année. Il aurait été informé le 24 décembre. 

Le coach principal Sven Vandenbroeck reste quant à lui toujours bel et bien en place. Son travail semble être apprécié en interne et la confiance lui est pour le moment toujours accordée. Dwight Waeytens est également toujours en place en tant qu’entraîneur assistant.



En ce qui concerne le football, Zulte Waregem fera son retour à la compétition le samedi 17 janvier. Le club recevra le KRC Genk pour le compte de la 21e journée de Pro League.

Zulte Waregem

