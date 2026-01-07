📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

Matisse Samoise a été opéré avec succès du ligament antérieur du genou droit. La Gantoise a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi soir.

Le milieu droit a été opéré ce mardi et tout s’est bien déroulé pour lui. De quoi ravir les Buffalos : "La Gantoise remercie le Dr Pieter Byn pour ses excellents soins et souhaite à Matisse un prompt rétablissement !".

Blessé depuis le 27 décembre dernier

Le joueur s’était déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit lors du dernier match de l’année 2025 face à Westerlo, le 27 décembre dernier. Un véritable coup dur pour celui qui n’avait manqué pratiquement aucune rencontre cette saison.

Cette saison, il a pris part à 20 rencontres pour trois buts inscrits et trois passes décisives délivrées. Il avait d’ailleurs été passeur décisif lors de son dernier match contre Westerlo.

"Connaissant Matisse, il travaillera dur en dehors du terrain pour revenir. Le staff médical de La Gantoise l’accompagnera et le soutiendra de manière optimale", avait écrit La Gantoise en décembre dernier.

On ignore exactement quand il fera son retour, mais évidemment ce n’est pas pour tout de suite. La revalidation durera plus ou moins neuf mois.



