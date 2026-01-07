📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1880

Matisse Samoise a été opéré avec succès du ligament antérieur du genou droit. La Gantoise a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi soir.

Le milieu droit a été opéré ce mardi et tout s’est bien déroulé pour lui. De quoi ravir les Buffalos : "La Gantoise remercie le Dr Pieter Byn pour ses excellents soins et souhaite à Matisse un prompt rétablissement !".

Blessé depuis le 27 décembre dernier

Le joueur s’était déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit lors du dernier match de l’année 2025 face à Westerlo, le 27 décembre dernier. Un véritable coup dur pour celui qui n’avait manqué pratiquement aucune rencontre cette saison.  

Cette saison, il a pris part à 20 rencontres pour trois buts inscrits et trois passes décisives délivrées. Il avait d’ailleurs été passeur décisif lors de son dernier match contre Westerlo.

"Connaissant Matisse, il travaillera dur en dehors du terrain pour revenir. Le staff médical de La Gantoise l’accompagnera et le soutiendra de manière optimale", avait écrit La Gantoise en décembre dernier.

On ignore exactement quand il fera son retour, mais évidemment ce n’est pas pour tout de suite. La revalidation durera plus ou moins neuf mois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
La Gantoise
Matisse Samoise

Plus de news

Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

12:00
Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

11:40
Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

11:20
Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

10:30
🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

09:30
Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

09:00
🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

08:30
"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

07:40
Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

07:20
OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

06:40
"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

07:00
Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

06:40
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

06:20
Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

23:00
1
Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

22:00
Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

22:30
Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

21:20
Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

19:00
C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

21:00
Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

21:40
L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

20:30
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

19:30
1
Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

20:00
La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

17:00
Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

18:00
Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

17:30
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

17:00
Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

15:30
Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

16:00
Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

16:30
Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

13:30
Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

15:00
De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved