La Gantoise et le KV Malines se quittent dos à dos

Après la lourde défaite du Standard de Liège à Ostende (6-2), place à l'autre rencontre de cette 2ème journée des Playoffs 2.

La Gantoise et Malines se sont quittés dos à dos (2-2). C'est le KaVé qui ouvrira le score via un tir dévié de Nikola Storm (29e), 0-1. Les Malinois doubleront la mise trois minutes plus tard grâce à son buteur néerlandais Ferdy Druijf (32e), 0-2.

Les Buffalos réagiront juste après la pause. RomanYaremchuk réduira le score (46e) avant que Vadis Odjidja ne remette les deux équipes à égalité (49e), 2-2.

Malines est 2e du groupe avec 27 points, à trois unités du leader, Ostende. La Gantoise est derrière à égalité de points avec le Standard (25).