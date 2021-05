🎥 Serie A : la Roma s'enlise un peu plus dans la crise

Rien ne va plus pour le club romain qui aligne les contre-performances ces dernières semaines...

L'AS Rome s'enlise un peu plus dans la crise. Après l'humiliante défaite 6-2 en demi-finale d'Europa League à Manchester United, le club de la Louve s'est incliné 2-0 face à la Sampdoria.

Claudio Ranieri a pris sa revanche sur son ancien employeur. La Samp' a pris l'avantage en toute fin de première période grâce à Adrien Silva. Jankto s'est chargé de doubler la mise à la 66e minute de jeu.

😎 | Ce but de la Sampdoria a une petite saveur brésilienne ! 🇧🇷👏 #SampdoriaRoma pic.twitter.com/vEcUlPBxLY — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 2, 2021

Avec un but annulé par la VAR et un penalty raté par Dzeko, les Romains ont manqué l'occasion de revenir dans la rencontre. L'équipe de Paulo Fonseca semble définitivement hors course dans la lutte pour un ticket européen. Elle pointe désormais à une triste 7e place avec 55 unités.

La direction romaine va avoir du pain sur la planche la saison prochaine. Du côté des supporters, la colère monte et le club va devoir impérativement réagir pour limiter les dégâts...