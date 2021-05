Adrien Trebel heureux de l'évolution anderlechtoise : "On ne nous a rien donné"

Adrien Trebel s'est présenté face à la presse sans grand sourire après le partage pourtant positif du RSCA à Bruges. La frustration des joueurs au coup de sifflet final était d'ailleurs visible.

Le Français s'en explique : "Oui, il y a de la déception à la fin de ce match, car on a été globalement supérieurs au Club de Bruges", regrette Trebel, qui n'avait pas la tête des grands jours. "Mais je suis fier de cette équipe et de sa progression, on ne nous a rien donné, tout ce qu'on a, on a été le chercher".

Le vétéran du groupe analysait ce qui a manqué aux Anderlechtois au Jan Breydel pour aller chercher encore plus que ce point : "Nous aurions pu marquer en première période, si nous avions été plus lucides", estime-t-il. "La performance de Bruun Larsen ? Ca ne nous surprend pas, on voit ses qualités à l'entraînement. Ce coup-franc, pour lui, c'est comme une passe".