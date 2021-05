Brahim Sabaouni : "Nous avons démontré ce week-end que nous avions les qualités pour rejoindre la D1A"

Ce samedi soir, le RFC Seraing et Waasland-Beveren se sont quittés dos à dos (1-1) lors du match aller des barrages.

Seraing a évité le pire en arrachant le partage en toute fin de rencontre. Waasland-Beveren avait ouvert le score sur penalty via Frey après une faute de main grossière de Faye, le seul tir cadré waeslandien de la rencontre. Mais les Métallos pousseront jusqu'au bout et égaliseront sur un penalty transformé par Mikautadze. Les Métallos ont dominé techniquement les visiteurs. "Notre jeu est basé sur la technique mais nous avons aussi répondu présents sur le plan physique avec les deuxièmes ballons. Il y a eu un manque de réussite de notre part devant la cage adverse ce samedi soir. Guillaume (Dietsch) prend un but mais n'a pas touché un seul ballon, cela prouve que nous étions bien organisés défensivement", a confié Brahim Sabaouni à l'issue de la rencontre.

Tout se jouera donc au match retour au Freethiel samedi prochain. "Nous entamerons la manche retour de la même manière et nous continuerons de jouer notre jeu. Nous avons été super bons en déplacement jusqu'à maintenant, j'espère que ce sera à nouveau le cas à Waasland-Beveren. Nous commes confiants, nous avons démontré ce week-end que nous avions les qualités pour rejoindre la D1A. Nous donnerons tout la semaine prochaine pour l'ultime bataille", a conclu le médian sérésien.