La Real Sociedad l'emporte avec une passe décisive d'Adnan Januzaj

Adnan Januzaj a aidé la Real Sociedad à l'emporter ce vendredi face à Elche.

La Real Sociedad est larguée dans la course aux quatre premières places, mais les Basques sont bien installés à la 5e, dernière à donner accès à un ticket européen. La réception d'Elche a été facilitée par l'expulsion très rapide Raul Guti dès la 11e minute, mais Nacho Monreal manquera un penalty avant la demi-heure et il faudra attendre la 72e pour que la Sociedad ouvre le score : Elustondo est servi par Januzaj (1-0) et débloque la situation.

Le second but tombera dans les arrêts de jeu des oeuvres d'Oyarzabal (90e+2), laissant Elche à un petit point de la première place non-relégable.