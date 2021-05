Le Vfb Stuttgart bat Augsbourg, qui se rapproche de la zone rouge

Stuttgart, sans Orel Mangala toujours indisponible, a dominé Augsbourg ce vendredi en Bundesliga.

Le Vfb Stuttgart a obtenu une courte victoire sur Augsbourg ce vendredi en ouverture de la 32e journée de Bundesliga (2-1), via des buts de Foerster et Kaladjzic aux 11e et 74e minute, tandis que Niederlechner avait égalisé pour les visiteurs à la 59e minute. Avec ce résultat, Stuttgart reste dans le ventre mou du classement tandis qu'Augsbourg se retrouve à portée de l'Arminia Bielefeld, barragiste et à trois points.