Manchester United a un calendrier infernal : "Je ne peux pas jouer à fond chaque match"

Manchester United joue ce mardi et ce jeudi, pour un total de 7 matchs dans les 20 jours à venir. Une folie que dénonce Ole Gunnar Solskjaer.

Si vous avez regardé le programme de Manchester United dans les jours à venir, vous avez peut-être cru à une erreur, mais les Red Devils jouent bien ce soir face à Leicester City et ce jeudi face à Liverpool. En cause, le report du derby du Nord de l'Angleterre suite aux événements survenus à Old Trafford, qui ont surchargé le calendrier. "Je ne peux pas jouer tous les matchs à fond", regrette Ole Gunnar Solskjaer sur ESPN.

"Le plus dur, c'est de me dire que je ne peux tout simplement pas aligner le même onze mardi et jeudi. Je prendrais trop de risques au niveau des blessures. On me parle d'intégrité du championnat, mais on ne peut pas me reprocher de devoir faire des changements, je n'ai pas le choix", insiste le Norvégien. "Ce n'est pas raisonnable quand je dois jouer 4 matchs en 8 jours. Je vais devoir définir des priorités".