Stephan Streker présente ses excuses à Jackson Muleka

Après une question déplacée sur le plateau de La Tribune, Stephan Streker s'est retrouvé sous le feu des critiques. Il a présenté ses excuses via son compte Instagram.

Le consultant de la RTBF avait en effet lancé au directeur technique du Standard, Benjamin Nicaise, une question qui a laissé planer un certain malaise : "Est-ce qu'on est bien sûrs que [Jackon Muleka] a 21 ans ? La question est légitime, non ?", ce auquel Nicaise répondait fermement : "Je trouve la question un peu déplacée, vis-à-vis de lui surtout, et pas adaptée à un plateau de télévision".

Le joueur et son entourage avaient par la suite tenus à communiquer leur consternation suite à ces propos tenus par le metteur en scène et journaliste. Stephan Streker a tenu à présenter ses excuses via Instagram par la suite. "Je souhaite présenter sincèrement mes excuses à Jackson Muleka, sa famille, les gens qui l'aiment et toute personne que j'aurais pu blesser, pour ma question extrêmement déplacée et maladroite à propos de son âge. L’exercice du direct de télévision est bien sûr difficile mais ce n’est pas une excuse. J’ai commis une maladresse que je regrette profondément".