🎥 Serie A : L'AC Milan atomise le Torino, Lukaku de nouveau décisif avec l'Inter, Ronaldo marque son 100ème but avec la Juventus

Plusieurs rencontres de la 36e journée de Serie A avait lieu ce mercredi soir.

Cagliari-Fiorentina 0-0

Aucune des deux formations n'a réussi à prendre l'avantage dans cette rencontre globalement dominée par Radja Nainggolan et ses partenaires (0-0).

Le nul n'arrange ni les pensionnaires du Sant'Elia ni la Viola qui n'ont pas encore assuré leur maintien parmi l'élite à deux journées de la fin du championnat.

Sampdoria-Spezia 2-2

Valerio Verre (32e), Baldé Keita (80e) ; Tommaso Pobega (15e, 73e)

Sassuolo-Juventus 1-3

Cinquième au coup d’envoi, la Vieille Dame était à trois points de la quatrième place et donc de la Ligue des champions. Adrien Rabiot ouvrira le score d’une belle frappe croisée (29e), 0-1. Cristiano Ronaldo doublera la mise, son 100eme but à la Juventus, le 29eme de la saison (45e), 0-2. Raspadori réduira l’écart juste avant l'heure de jeu (59e), 1-2. La Juventus marquera six minutes plus tard via Paulo Dybala (66e), 1-3. Le score ne bougera plus. Malgré sa victoire, la Juventus devra jouer sa saison face à l'Inter ce week-end puisque ses concurrents ont aussi fait le travail.

Torino-AC Milan 0-7

L’AC Milan a cartonné le Torino. Les Milanais ouvriront le score par l’intermédiaire de Théo Hernandez. Le Français inscrira son 6ème but de la saison (19e), 0-1. Les visiteurs feront le break quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Frank Kessie (26e), 0-2. En seconde période, Brahim Diaz marquera aussi son but (50e), 0-3. Hernandez ira de son doublé (62e) mais Rebic plantera de son côté un triplé (67e, 72e, 79e). Score final 0-7. Très belle opération pour l’AC Milan qui conserve sa troisième place.

🚀 | Quelle frappe limpide de Theo Hernández ! 🤤 #TorinoMilan pic.twitter.com/zrzEUEJ15y — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 12, 2021

🎩 | Ante Rebic s'est fait plaisir en inscrivant un triplé en 12 minutes ! ⚡🇭🇷 #TorinoMilan pic.twitter.com/WVP0MW1Gil — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 12, 2021

Lazio-Parme 0-0

Enfin la Lazio a été tenu en échec par Parme et rate une belle occasion de se rapprocher un peu plus de la septième place occupée par l’AS Rome.

Inter-Roma 3-1

Ll’Inter, déjà champion, a assuré la victoire face à l’AS Roma. Une victoire grâce à Brozovic (12e), Vecino (20e) et Lukaku (90e). Mkhitaryan était le buteur côté romain (31e).

🅰️ | Romelu Lukaku s'offre son dixième assist de la saison ! 🇧🇪 #InterRoma pic.twitter.com/h87HY2l6Cl — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 12, 2021

BIG ROM | Romelu Lukaku a sprinté toute une moitié de terrain pour décider de la rencontre ! 🏃‍♂️💨 #InterRoma pic.twitter.com/X1pNG05RNd — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 12, 2021

Bologne-Genoa 0-2

Davide Zappacosta (13e) et Gianluca Scamacca (61e)

Atalanta-Benevento 2-0

L'Atalanta a assuré sa 2ème place ce soir. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont pris la mesure de Benevento grâce à des buts de Luis Muriel (22e) et Pasalic (66e).