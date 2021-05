Leeds s'impose à Burnley dans un match sans enjeu

Les hommes de Marcela Bielsa se sont imposés dans un bon vieux match du milieu de classement.

Ce samedi en début d'après-midi, Leeds n'a pas fait dans le détail sur la pelouse de Burnley, qui a assuré son maintien il y a quelques jours en battant Fulham. Les joueurs de Marcelo Bielsa se sont en effet largement imposés sur le score de 0-4.

Le premier but de la rencontre, en première période, a été inscrit d'une belle frappe enroulée par Klich juste avant la pause (44', 0-1). En début de seconde période, Harrison ajoute un second but des siens sur une subtile déviation du talon (59', 0-2). Les jeux sont faits, puisque dans la foulée les visiteurs ajoutent deux nouveaux buts via Rodrigo (77' et 79').

Au classement, Leeds est à la 10ème place alors que Burnley est 15ème.