Coup de tonnerre à Anderlecht ? Besnik Hasi laisse penser à un départ de Kasper Dolberg

Kasper Dolberg n'est pas monté au jeu ce dimanche au Jan Breydel. Une surprise expliquée par Besnik Hasi en conférence de presse.

Que Luis Vazquez soit titulaire n'était pas forcément une surprise, l'Argentin étant en grand besoin de confiance et ayant convaincu en préparation, et Kasper Dolberg ayant été très peu impliqué jeudi en Suède. Et malgré de nombreux changements de la part de Hasi, le Danois n'est pas monté au jeu.

"Qu'il ne rentre pas n'était pas un message. Nous avions simplement besoin de quelqu'un qui sache se déplacer dans les espaces", relativise Besnik Hasi en conférence de presse d'après-match. "Vazquez et Hazard l'ont très bien fait. Luis a beaucoup travaillé pour l'équipe et provoque le penalty. De plus, nous voulions donner du temps de jeu le plus vite possible à Bertaccini et Camara".

Adriano Bertaccini a déjà prouvé qu'il pourrait apporter beaucoup, ce qui fera plaisir à Hasi, car le Kosovar semble s'attendre à ce qu'un de ses attaquants s'en aille... et cela pourrait être Dolberg. "C'est une longue période de transferts, ils pourraient partir. Et je ne veux que des joueurs qui sont à 100% concentrés sur Anderlecht", pointe-t-il. Un message clair, qui rappelle celui de Taquin la veille concernant Belkheir.

Beaucoup de changements à Anderlecht

Besnik Hasi a fait tourner à d'autres postes qu'en pointe, puisque le onze de ce dimanche comptait 7 nouveaux venus par rapport à jeudi. "Certains ne sont pas prêts pour trois matchs par semaine. Simic a raté trois semaines de préparation et a joué 120 minutes jeudi. Il était épuisé après ce match".

Thorgan Hazard, lui, n'a pas joué jeudi. "Il a été très honnête avec nous : il nous a dit que jeudi, il avait peur concernant sa blessure au vu du terrain synthétique. Nathan De Cat avait d'ailleurs encore des séquelles de jeudi mais nous voulions de l'intensité et il a donc encore été aligné", conclut Besnik Hasi avec clarté. Le jeune De Cat risque donc de ne pas savoir enchaîner jeudi.