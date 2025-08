Encore un gros morceau : le Club de Bruges connait son adversaire potentiel en barrage de Ligue des Champions

Après le Sporting de Charleroi et Anderlecht, c’est au tour du Club de Bruges d’entrer en lice dans sa campagne européenne cette semaine.

Engagés au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, les Blauw & Zwart se rendront au Red Bull Salzbourg, vice-champion d’Autriche, mercredi soir, avant la manche retour au Jan Breydelstadion la semaine prochaine.

Un adversaire qui ne sera pas facile à manœuvrer, mais qui reste à la portée des hommes de Nicky Hayen, auteurs ces dernières années de belles performances sur la scène continentale, bien qu’ils aient rarement été à leur avantage en début de saison.

En cas de qualification, le Club de Bruges connaît depuis ce lundi son adversaire potentiel pour les barrages, le dernier tour à franchir avant de rejoindre la phase de ligue aux côtés de l’Union Saint-Gilloise.

Le tirage au sort aurait pu être plus compliqué pour Bruges, qui affrontera le vainqueur de la double confrontation entre les Glasgow Rangers et le Viktoria Plzeň en cas de qualification. Dans le cas contraire, ce seront les barrages de l'Europa League pour les Brugeois. Les matchs aller auront lieu les 19 et 20 août, les retours la semaine suivante.

