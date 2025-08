Charleroi n'a pas fini de bouger : le directeur général annonce un mercato sous conditions

Pierre-Yves Hendrickx, directeur général de Charleroi, s'est exprimé sur la RTBF : le mercato n'est pas terminé.

Le mercato est loin d’être terminé du côté de Charleroi. Et ce n’est pas le directeur général Pierre-Yves Hendrickx qui dira le contraire. Il s'est exprimé auprès de nos confrères de la RTBF.

"Oui, il y aura encore des joueurs qui partiront et oui, il y aura encore des joueurs qui arriveront", a-t-il affirmé. "On est parti jusqu’au 8 septembre donc on a encore plus d’un mois." L’effectif actuel n’est pas figé.

Plus de départs que d'arrivées ?

Avec quatre matches officiels cette saison, Rik De Mil dispose d’une meilleure vision des besoins. "On doit analyser ça avec le coach… quels postes renforcer, et où on a peut-être trop de joueurs, notamment en défense centrale par exemple."

Pas question d’accumuler les transferts sans logique. "Si personne ne part, je ne dirai pas que personne ne vient, mais à moins d’une opportunité, ce sera une sortie pour une entrée", souligne Hendrickx.

Le coach souhaite doubler chaque poste, certains sont même triplés. "Il faut faire de la place pour faire entrer de nouveaux joueurs, ça, c’est certain." À Charleroi, la dernière ligne droite du mercato s’annonce animée…