Les Mauves pas si gâtés : voici l'adversaire potentiel du Sporting d'Anderlecht en barrage de la Conference League

Anderlecht, en cas de qualification face au Sheriff Tiraspol, affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l'Aris Limassol et l'AEK Athènes en barrage de la Conference League. Un tirage au sort loin d'être évident.

Après le Club de Bruges en Ligue des Champions et le Racing Genk en Europa League, c’est le Sporting d’Anderlecht qui a découvert son adversaire pour le barrage de Conference League, ce lundi.

Éliminés de l’Europa League dès le deuxième tour préliminaire sur le terrain du BK Häcken, les Mauves ont connu leur première grande déception de la saison, malgré un bon 6/6 en championnat, et n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent vivre une véritable campagne européenne.

Anderlecht pas si gâté au tirage au sort de la Conference League

Reversés au troisième tour préliminaire de la Conference League, les joueurs de Besnik Hasi affronteront le Sheriff Tiraspol, un adversaire pas si évident à manœuvrer, mais qui vient de subir une véritable claque contre le FC Utrecht en Europa League (7-2 sur l'ensemble des deux matchs).

En cas de victoire, les Mauves atteindront donc le barrage et affronteront le vainqueur de la double confrontation entre l’Aris Limassol (Chypre) et l’AEK Athènes (Grèce). Un tirage au sort loin d’être évident.

L’Aris Limassol a terminé à la deuxième place du championnat chypriote la saison dernière, derrière Paphos, et a éliminé la Puskás Akadémia (Hongrie) au tour précédent de la Conference League. L’AEK, de son côté, a terminé quatrième du championnat grec et s’est défait péniblement de l’Hapoël Beer Sheva (Israël), 1-0 et 0-0, avant de rejoindre l’Aris au troisième tour préliminaire.