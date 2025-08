Premiers contacts noués : le Standard se rapproche du départ d'un indésirable de Mircea Rednic

Pas dans les plans de Mircea Rednic, Grejohn Kyei doit quitter le Standard. Les différentes parties cherchent la meilleure solution pour le relancer.

Arrivé l’été dernier en provenance de Clermont, Grejohn Kyei n’a jamais convaincu au Standard. Deux mois après son arrivée, il avait déjà été prêté au Sporting Charleroi, qui cherchait désespérément un attaquant.

Décevant, l’avant-centre de 29 ans et ancien international espoir français n’a pas non plus convaincu au Mambourg. Il a joué treize matchs et inscrit un petit but, seulement.

Grejohn Kyei doit trouver un nouveau point de chute

De retour au Standard cet été, Grejohn Kyei n’entre pas dans les plans de Mircea Rednic. Il était d’ailleurs absent lors du stage au Touquet, le mois dernier, et n’a pas figuré sur la feuille de match lors des deux premières journées de championnat.

Le Matricule 16 cherche donc une solution pour faire partir un joueur au salaire important. Mais les prétendants, assez logiquement, ne courent pas les rues. Une solution pourrait tout de même être trouvée prochainement.

En effet, des clubs turcs, français, russes et du Moyen-Orient ont pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur. Pas encore de véritable pas en avant, mais il y a, au moins, des clubs intéressés par ses services, ce qui n’était pas le cas il y a quelques semaines. Il devra toutefois probablement baisser son salaire pour quitter Sclessin et retrouver du temps de jeu. Il est encore sous contrat jusqu'en 2027 avec les Rouches.