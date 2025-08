"Charleroi n'a eu aucune occasion, on leur offre le but" : Wouter Vrancken frustré après le partage au Mambourg

Le Sporting Charleroi et Saint-Trond se sont quittés dos à dos, dimanche soir au Mambourg. Une rencontre qui laisse plus de regrets à Wouter Vrancken qu'à Rik de Mil.

Charleroi et Saint-Trond n’ont pas pu se départager lors de la dernière rencontre de la deuxième journée de Pro League, dimanche au Mambourg. Les Trudonnaires ont ouvert le score grâce à un penalty d’Ito en milieu de première période, mais les Zèbres ont égalisé peu avant la pause grâce à Stulic, après une grosse erreur de Kokubo.

Le tournant de la rencontre a eu lieu peu après l’heure de jeu. L’attaquant carolo Nikola Stulic a reçu une deuxième carte jaune en six minutes et a laissé ses partenaires en infériorité numérique. Saint-Trond a ensuite poussé, mais Charleroi a tenu bon pour décrocher le point du partage.

Wouter Vrancken frustré après le partage à Charleroi

Après la rencontre, Rik De Mil et Charleroi poussaient plutôt un ouf de soulagement, tandis que Wouter Vrancken et Saint-Trond étaient particulièrement déçus. « Nous méritions mieux, nous avons tout donné. Charleroi n’a pas eu la moindre occasion du match, une erreur de notre part leur a offert un but », soufflait le coach trudonnaire en conférence de presse.

De Mil, de son côté, était plutôt satisfait du point pris, mais voit un axe de progression majeur. « Mon sentiment est mitigé. Dans la dernière demi-heure, à dix, nous avons montré que cette équipe pouvait se battre, mais il est clair que nous devons encore travailler notre football », a-t-il reconnu.

Éliminé de la Conference League par Hammarby et accroché à Louvain lors de la première journée, Charleroi n’a pas encore connu sa première victoire de la saison. « Nous n’avons pas encore gagné, mais j’essaie toujours de voir les choses positivement. Nous affichons déjà de bonnes performances, mais nous devons encore dominer davantage et nous créer plus d’occasions. Nous devons aussi gagner en efficacité », a-t-il conclu.