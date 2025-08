Deux poids, deux mesures ? L'ancien arbitre Serge Gumienny réagit aux cas d'Anderlecht et de l'Antwerp

Le partage entre Genk et l'Antwerp 1-1 n'a pas calmé les esprits. Côté anversois, une phase litigieuse dans le rectangle adverse fait grincer des dents.

Mujaid Sadick et Gyrano Kerk se sont accrochés dans le rectangle, l’attaquant de l’Antwerp a fini au sol. L’arbitre Lawrence Visser a laissé jouer, au grand dam des joueurs et du staff anversois.

L’ancien arbitre Serge Gumienny a donné son avis sur la phase en question dans Het Belang van Limburg. "Il y a eu contact entre le défenseur et l’attaquant", reconnaît-il, "mais Sadick n'a pas l'intention de faire tomber son adversaire." Selon lui, c'est une décision logique.

Gumienny reste sceptique sur la manière dont l’arbitrage est appliqué. "C’est exactement ce que j’appelle un ‘penalty low cost’. Une phase légère, où un arbitre peut très bien choisir de ne pas siffler. Mais si c’est la ligne que tu choisis, il faut la tenir jusqu’au bout."

Le penalty d’Anderlecht aussi jugé léger

C’est là que le bât blesse, selon lui. Car quelques heures plus tard, Anderlecht obtenait un penalty face au Cercle de Bruges pour une phase similaire. "Je me demande alors : en quoi cette faute est-elle plus grave que celle de Sadick ?"

Le penalty sifflé en faveur d’Anderlecht a été jugé léger par beaucoup. L’arbitre Wesli De Cremer a estimé qu’il s’agissait d’un geste dangereux de la part d’Utkus, qui a levé le pied face au plongeon de Vazquez.