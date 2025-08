Pas si évident, mais abordable : voici le futur adversaire de Genk en barrage de l'Europa League

Ce lundi marque les tirages au sort des barrages de la Ligue des champions, de l’Europa League et de la Conference League. Aux alentours de midi, le Club de Bruges a été le premier à connaître son adversaire potentiel en cas de qualification face au Red Bull Salzbourg.

Engagé en barrage de l’Europa League, le Racing Genk fera son entrée sur la scène européenne dans quinze jours, et a également découvert son adversaire ce lundi.

Non tête de série, les Limbourgeois ont hérité d’un tirage au sort favorable, puisqu’ils affronteront le perdant de la double confrontation entre le Lech Poznań et l’Étoile Rouge de Belgrade, en Ligue des champions.

Un adversaire qui permet d’entrevoir la qualification pour la phase de ligue, qui serait particulièrement importante pour le Racing Genk comme pour l’ensemble du football belge.

En cas d’élimination en barrage de l’Europa League, Genk sera reversé en Conference League et aura une chance de réaliser un beau parcours, mais dans une compétition moins prestigieuse.

🚨 Europa League Play-offs are set!



✅ 12 winners will secure the league stage of the Europa League!



❌ 12 eliminated clubs will enter the league stage of the Conference League!



🏟️ Clubs drawn first play 1st leg at home. pic.twitter.com/zzHudlTj3t