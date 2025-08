Étonnant : Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen deviennent actionnaires d'un club de football

Le joueur de tennis serbe et les deux anciens pilotes de Formule 1 deviennent actionnaires au Mans, club promu en Ligue 2 française.

Dans le football européen, de très nombreux clubs sont à la recherche d'investisseurs extérieurs pour accroître leur capital et leurs moyens.

Si, en Belgique, beaucoup de clubs sont déjà tombés entre les mains d’étrangers, notamment en deuxième division, c’est aussi le cas ailleurs, par exemple chez nos voisins français.

Club promu en Ligue 2, Le Mans a notamment ouvert la porte à de nombreux investisseurs cet été, et a trouvé un accord avec un nouveau partenaire financier : le groupe brésilien OutField.

« On a choisi ce club car le président est responsable. Il fait partie des présidents sérieux, qui durent sur le long terme ; cela fait 40 ans qu’il baigne dedans. On est là pour l’aider à développer le club, on va venir capitaliser sur le travail qu’il a déjà effectué pour, tout simplement, lui donner les moyens de son ambition », déclarait Aymeric Magne, le représentant du groupe brésilien, au micro de RMC Sport, qui a analysé ce rachat en détail.

Ces dernières années, OutField a investi plus de 500 millions d’euros, dont 150 dans le sport. Parmi les investisseurs du groupe, on retrouve Novak Djokovic, Felipe Massa ou encore Kevin Magnussen, qui deviennent donc des actionnaires minoritaires du Mans.