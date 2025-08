Déjà des signaux inquiétants dans plusieurs équipes de Pro League : "Nous ne sommes pas surpris"

Zulte Waregem ne vit pas encore le retour espéré en Jupiler Pro League. L'Essevee ne compte qu'un point après deux journées de championnat.

Plusieurs équipes montrent déjà des signaux inquiétants en début de saison. Si la RAAL La Louvière est la seule équipe à ne pas encore avoir engrangé le moindre point, les Loups se sont frottés au Standard et à La Gantoise, qui sont loins d'être des concurrents directs.

Louvain a, par contre, déjà concédé sept buts face à Charleroi et l'Union, le Cercle n'en a pas marqué un seul contre Dender et Anderlecht et Zulte n'a pris qu'un point contre Malines et Westerlo. Le week-end dernier, l'Essevee s'est incliné 3-1 en Campine et n'a pas rassuré.

Zulte a encore du chemin à parcourir

Après moins d’une minute de jeu, le score était déjà de 1-0 pour les locaux. Peu après, Zulte était mené de deux buts. "Nous n’étions pas surpris", confie Jeppe Erenbjerg, ailier droit danois de 25 ans arrivé l'été dernier.

"Nous savions que le niveau serait élevé, il faut simplement s’adapter rapidement. On se complique la tâche de cette manière. Espérons faire mieux la semaine prochaine."

On a aussi montré de belles choses"

L’ailier a sauvé l’honneur sur un coup franc dévié, mais cela n’a pas suffi. "C’était un moment où on avait besoin d’un but. Mais avec la défaite, je ne ressors pas de ce match avec un bon sentiment."

"Il faut continuer à construire, car il y a eu de bonnes choses. Avec le ballon, on a montré de belles choses, on s’est créé quelques occasions. Il y a donc aussi du positif à retenir", conclut Erenbjerg.