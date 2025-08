C'est officiel : un ancien talent passé par Charleroi s'envole pour la Grèce

Anas Zaroury ne rentre pas dans les plans de l'entraîneur de Lens Pierre Sage. Le Marocain part en prêt en Grèce.

Il n’aura passé qu’une saison au RC Lens, Anas Zaroury quitte le club français. Depuis l’arrivée de Pierre Sage à la place de Will Still sur le banc, le joueur formé à Malines ne faisait plus partie des plans du staff lensois.

Zaroury était libre de se chercher un nouveau point de chute. Il a trouvé refuge en Grèce, où le Panathinaïkos, l’un des clubs les plus prestigieux du pays, a officialisé son arrivée via ses réseaux sociaux.

L’ailier belgo-marocain est prêté pour une saison. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le deal comprend une option d’achat fixée à quatre millions d’euros. Si le Panathinaïkos se qualifie pour une compétition européenne, cette option deviendra obligatoire.

a saison dernière, Zaroury a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives. Le joueur s'était fait remarquer à Charleroi. Vincent Kompany l'avait entraîné à Burnley en 2022.

En rejoignant le Panathinaïkos, il aura pour la première fois de sa carrière l’opportunité de jouer le titre.