Mircea Rednic cherche la bonne formule au Standard : un problème important réglé dès dimanche contre Genk ?

Mircea Rednic n'a pas encore trouvé le meilleur moyen d'accompagner Marco Ilaimaharitra, ce qui explique aussi les difficultés dans les automatismes. Casper Nielsen pourrait régler le problème, mais il faudra faire attention à ne pas cramer le Danois.

Officialisé vendredi en fin de journée, Mohammed El Hankouri est le dixième transfert entrant de l'été, au Standard, et le quatrième milieu de terrain. Mircea Rednic doit donc apprendre à faire évoluer tout ce beau monde ensemble, et le partage concédé face à Dender a montré qu'il restait encore de nombreux automatismes à trouver, notamment en phase offensive.

Si les Rouches se sont montrés assez solides derrière, ne laissant aucun travail à Matthieu Epolo — sauf lors de la phase du but, dont on va reparler ci-dessous —, ils ont trop souvent manqué le dernier geste, la dernière passe pouvant permettre de déstabiliser l'adversaire. Il est logique que les nouveaux joueurs se cherchent encore, mais il a surtout manqué, en tout cas pendant une heure, un médian capable de faire le lien entre la défense et l'attaque.

Karamoko n'a pas vraiment saisi sa chance

Aux côtés d'un Marco Ilaimaharitra qui fait beaucoup de bien dans son impact physique et sa faculté à conserver le ballon avant de le donner au bon moment, Ibrahim Karamoko a été plus effacé et a été remplacé par Hakim Sahabo à la 55e minute. "Dender est une équipe très solide, bonne sur les phases arrêtées, et je pensais que Karamoko allait apporter un plus. C'est dommage qu'il n'ait pas tant fait cette liaison entre la défense et l'attaque, il a souvent joué vers l'arrière. Il a aussi été mal positionné", regrettait Mircea Rednic en conférence de presse.

Sur la pelouse de la RAAL lors de la première journée, le Roumain pensait déjà aligner le Français. Il a changé d'avis à la dernière minute et a opté pour Sahabo, jugé meilleur dans la circulation du ballon et plus à même de faire la différence sur un terrain synthétique. Ici, contre une équipe plus physique, c'est Karamoko qui a été choisi pour répondre à ce besoin, mais il n'a pas vraiment saisi sa chance.

C'est la raison pour laquelle il a été remplacé aussi tôt dans le match par Hakim Sahabo. Avec lui, le Standard a été meilleur en possession de balle, mais a perdu un élément "tampon" devant la défense, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir le score. Et, en fin de match, Sahabo fait partie de ceux qui ne suivent pas bien l'action sur le but d'école de Dender. Débordement sur la gauche, centre "à 45", les médians défensifs ne sortent pas sur le porteur du ballon, qui se retrouve seul pour tirer.

Mircea Rednic cherche encore le meilleur compère pour Marco Ilaimaharitra

Classique, et révélateur à la fois. Se faire surprendre par un tel cas d'école à moins de dix minutes du terme, en menant au score, montre que cette équipe a encore beaucoup de métier à apprendre. La résultante, sur les deux matchs, est aussi que Mircea Rednic n'a pas encore trouvé le compère parfait à Marco Ilaimaharitra. Il devrait évidemment se nommer Casper Nielsen et être de retour plus rapidement que prévu.

"Nielsen a repris l'entraînement normalement. Il n'était pas encore dans le groupe aujourd'hui, mais il reprendra l'entraînement à 100 % lundi (aujourd'hui, donc) et pourrait être disponible pour la réception de Genk", assurait, de manière assez surprenante, Mircea Rednic après la partie.

Nielsen pourrait déjà être de retour contre Genk"

On savait que l'absence de l'ancien de l'Union et du Club de Bruges ne serait plus très longue. Il accusait toutefois un retard sérieux dans sa préparation, et son passage en Venise du Nord, jonché de quelques blessures, pourrait forcer à se dire qu'il faut bien prendre son temps avant de lancer le Danois dans le grand bain.

Le cas échéant, on pourrait donc déjà voir une troisième association différente au milieu de terrain, en autant de rencontres. Quand il sera prêt physiquement, Mohammed El Hankouri, qui peut aussi évoluer sur les côtés, deviendra une option et pourrait reléguer Ibrahim Karamoko, Hakim Sahabo et Léandre Kuavita encore un peu plus loin dans la hiérarchie. Quand le Standard aura son milieu de terrain idéal, les automatismes offensifs devraient être plus faciles à trouver.