L'inoxydable Gianluigi Buffon rêve toujours ... de Coupe du Monde

Gianluigi Buffon, 43 ans, est encore rentré un peu plus dans l'histoire du football italien cette semaine en remportant la Coupe d'Italie, à quelques jours de la fin de son contrat à la Juventus. Et il n'envisage pas encore de raccrocher ...

Gianluigi Buffon (43 ans) a déjà fait savoir que s'il quitterait bel et bien la Juventus de Turin au terme de la saison, il ne rangerait pas les gants pour autant et irait chercher un dernier (?) défi. Reste à voir où et si ce sera en tant que titulaire dans un club de moindre standing ou titulaire dans un grand club. Dans tous les cas, Buffon se permet de rêver ... à un 6e Mondial, lui qui en avait été privé en 2018 suite à l'élimination de l'Italie en barrages.

"Je ne veux de cadeaux de la part de personne, même si je suis Gigi Buffon. Nous verrons d'abord si je me sens toujours en forme en décembre 2022 et si je mérite alors de faire partie de la Squadra", déclare Buffon à la Rai. "Mais je ne dis pas non. C'est comme ça que la vie doit être vécue, j'aime surprendre et me surprendre, il faut être enthousiaste". Gianluigi Buffon, qui a participé aux Coupes du Monde 1998, 2002, 2006, 2010 et 2014, avait pris sa retraite internationale après la non-qualification en 2018. Un sixième Mondial serait un record absolu.