Officiel : deux joueurs quittent le Bayern Munich

Auteur d'une saison décevante en Allemagne, Douglas Costa n'est pas conservé par le Bayern Munich, tout comme le jeune Tiago Dantas.

Le Bayern Munich se séparent de deux joueurs. Le champion d'Allemagne a confirmé que Douglas Costa et Tiago Dantas allaient bientôt plier bagages. En effet, le club a annoncé les deux départs aujourd'hui via un communiqué officiel publié aujourd'hui, et relayé sur son compte Twitter (voir ci-dessous).

Abschied aus München: Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen. — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 21, 2021

Pour rappel, les deux principaux concernés sont prêtés aux Roten jusqu'à la fin de la saison, soit jusqu'au 30 juin 2021. Douglas Costa va donc retourner à la Juventus Turin tandis que Tiago Dantas va retrouver le Benfica Lisbonne. Dans la foulée, le premier nommé est prêté à Gremio, au Brésil, par la Vieille Dame.

Sur l'ensemble de la saison, les deux joueurs ont joui de très peu de temps de jeu : 693 minutes pour le Brésilien et 692 pour le Portugais. C'est pourquoi, leur départ n'est pas vraiment une surprise. Le Bayern Munich n'a pas cherché à les conserver.