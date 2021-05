Robert Lewandowski a battu le record de buts de Gerd Müller : "Il est actuellement plus fort que Ronaldo et Messi"

Robert Lewandowski a réussi à battre le record de buts marqués en une saison qui était détenu depuis 50 ans par Gerd Müller. Il aura fallu attendre les dernières minutes de la rencontre face à Augsbourg pour voir le Polonais inscrire le 41e but (!) de sa saison en Bundesliga.

"Il a été incroyable. Lewandowski est un joueur né pour marquer", a déclaré le président du Bayern Karl-Heinz Rummenigge à l'issue de la rencontre contre Augsbourg. "A la différence de Gerd Müller, Robert est un joueur d'équipe qui est plus impliqué dans le jeu. Je pense qu'il est actuellement plus fort que Messi et que Ronaldo", a-t-il poursuivi.

Le principal intéressé ne s'attendait pas à battre ce record en début de saison : "Je n'ai même pas osé rêver de cela. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. C'est historique et très spécial de réussir à marquer 41 buts en seulement 29 rencontres de championnat", a déclaré le Polonais qui va pouvoir maintenant se reposer quelques jours avant d'entamer l'Euro.