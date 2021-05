Albert Sambi Lokonga a-t-il joué son dernier match en Mauve ? "Je suis prêt à franchir un palier"

Si un joueur d'Anderlecht semble proche d'un départ, c'est bien Albert Sambi Lokonga. Le capitaine a-t-il disputé son dernier match en Mauve ce dimanche ?

La question est sur les lèvres des supporters, et bien naturellement des journalistes : Albert Sambi Lokonga va-t-il quitter Anderlecht cet été ? Le moment peut sembler venu pour le capitaine, qui paraît prêt pour le haut niveau et dont la valeur marchande fait que le RSCA ne pourrait pas refuser d'offre juteuse - rien en-dessous des 10 millions, c'est une certitude, et de loin.

"Ca dépend de ce qui arrive sur la table", temporise Sambi Lokonga, qui précise : "Je ne quitterai pas Anderlecht pour un club de niveau équivalent ou moindre. Si tous les ingrédients sont réunis, oui, c'est possible que je parte. Je pense être prêt pour passer un palier". Via les réseaux sociaux, ses équipiers lui ont en tout cas à nouveau demandé de rester ...