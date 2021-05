Kylian Mbappé révèle ses exigences pour accepter de prolonger l'aventure au PSG

Le contrat du champion du monde 2018 expire en 2022 et plus le temps passe, plus le Real Madrid peut se retrouver en position de force dans ce dossier.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Florentino Pérez et le Real Madrid rêvent de construire un projet autour de lui, pendant que le PSG croise les doigts pour que son attaquant reste au club pendant plusieurs saisons. Le natif de Bondy étudiera la proposition du nouveau contrat parisien, pour ensuite prendre une décision pour son avenir. "Tout le monde sait que j'ai une profonde attache pour le club. Avant tout je remercie le club, car quand j'arrive ici je suis personne. Je suis une promesse, le club m'a tout de suite mis à l'aise. Ils m'ont peut être donné plus de confiance que je ne le méritais. Je l'ai rendue au fur et à mesure. J'ai toujours été reconnaissant envers le Président, mes différents coachs. Après, ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial", a lâché Mbappé au micro de Canal +.