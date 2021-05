Sergio Ramos: "Ca fait mal, mais c'était la meilleure décision"

Le capitaine de la Roja manquera l'Euro et il ne cache pas sa déception, mais il se devait d'être "honnête".

Sergio Ramos, qui a vécu une fin de saison difficile avec le Real, sera l'un des grands absents de l'Euro. Il a expliqué son absence dans le groupe de 26 joueurs sur Twitter. "

"Après des mois difficiles et une saison comme je n'en ai jamais connu, c'est désormais l'heure de l'Euro. J'ai tout donné pour être à 100% pour le Real Madrid et la sélection nationale, mais, malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère", regrette-t-il.

"Cela me fait mal de ne pas pouvoir être là pour aider l'équipe et de ne pas jouer pour l'Espagne. Mais, à ce moment-ci, la meilleure chose à faire est de se reposer, de se remettre complètement et de revenir de revenir la saison prochaine. C'est douloureux de ne pas représenter son pays, mais je devais être honnête et sincère. J'espère qu'on fera un grand tournoi et je serai le premier supporter de la Roja depuis chez moi."