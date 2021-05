Vercauteren doit encore s'entretenir avec l'Antwerp, mais il y a peu de chances qu'il soit encore à la tête de l'équipe la saison prochaine

Frank Vercauteren et l'Antwerp ont terminé à la troisième place du championnat dimanche. Mais qu'en est-il maintenant ? Les chances qu'il reste semblent minces.

Vercauteren a indiqué dimanche qu'il resterait en Belgique jusqu'à l'expiration de son contrat le 31 mai. En attendant, il peut y avoir des discussions avec le conseil d'administration. "En effet, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces six mois", a déclaré Vercauteren. "Lorsque vous faites un inventaire et que vous vous projetez dans l'avenir, vous tenez compte de tous ces éléments. Ces questions seront donc également soulevées. Je vais écouter les projets du conseil d'administration, mais je vais aussi dire ce que j'ai à dire. Et puis nous verrons ce qui en sortira. Soyez juste patients", a confié le coach du Great Old.

Mais il reste à savoir si le conseil d'administration lui-même souhaite continuer avec lui. Tout le monde dans le vestiaire n'est pas d'accord avec sa façon de jouer. Vercauteren doit également tenir compte de sa famille, qui se trouve toujours en Russie. On s'attend à ce que l'Antwerp doive bientôt chercher un nouvel entraîneur...