L'entraîneur de l'année en Premier League est connu

Une nouvelle fois auteur d'une incroyable saison à la tête de Manchester City, Pep Guardiola (50 ans) a été élu ce lundi entraîneur de l'année en Premier League par ses pairs. Le Catalan devance Marcelo Bielsa (Leeds United) et Daniel Farke (Norwich City), qui complètent le podium.

Après avoir remporté le championnat d'Angleterre ainsi que la Carabao Cup (1-0 contre Tottenham en finale), les Skyblues et Pep Guardiola peuvent encore réaliser un incroyable triplé étant donné qu'ils affronteront Chelsea, ce samedi (21h) en finale de la Ligue des Champions.

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆



