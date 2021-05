Made in Pro League : Ianis Hagi, au nom du père

Le foot européen, c'est terminé, place aux bilans et certains produits de Jupiler Pro League ont particulièrement brillé en Europe. Après une étape compliquée à Genk, Ianis Hagi a laissé éclore son plein potentiel en Écosse.

Est-il vraiment made in Pro League ? Il est vrai que Ianis Hagi (22 ans) n'aura pas laissé un souvenir impérissable aux supporters de Genk jusqu'à son départ en toute fin de mercato hivernal 2020, la faute à plusieurs facteurs : le Roumain, pas encore rompu au professionnalisme et l'exigence de la Pro League, était bien trop irrégulier, mais n'était également pas aidé par ses coachs, peu inspirés sur le plan offensif, que ce soit Felice Mazzù ou Hannes Wolf, pour des raisons différentes. Un contexte délicat, et on doute peu que Hagi se soit épanoui un peu plus sous John Van Den Brom.

2020-2021, la saison de l'éclosion

Ses débuts aux Glasgow Rangers auront été intéressants, avec notamment un doublé en Europa League face à Braga, mais l'arrêt prématuré de la saison pour cause de coronavirus aura interrompu l'histoire d'amour naissante et laissé planer le doute : reviendra-t-il à Genk ? On comprend rapidement que non, et le Racing brade son talentueux milieu offensif, vendu 3,5 millions.

Et l'Ibrox Stadium s'en est réjoui cette saison : Hagi, dont le patronyme amène toujours son lot d'attentes, a séduit et fait honneur au nom du père, sans pour autant devenir l'élément offensif n°1 des Rangers mais en s'insérant parfaitement dans le système de jeu de Steven Gerrard, sortant du 11 à l'occasion mais s'offrant 8 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, avec son premier trophée en Europe de l'Ouest au bout.

Le gamin turbulent et pas forcément capable d'enchaîner les rencontres de haut niveau qui avait débarqué à Genk semble avoir mué et enfin assumé le potentiel qui était le sien, et qu'on avait entrevu à l'Euro U21 de 2019. Cet été, il sera dans le viseur de plusieurs clubs, et est déjà estimé à plus de 15 millions d'euros. La Pro League aurait-elle être dû être plus patiente ?