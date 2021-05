Metz satisfait de l'arrivée de Condom à Seraing : "Il sait comment travailler avec un club partenaire"

Les pensionnaires du Pairay ont présenté leur nouvel entraîneur devant la presse ce vendredi après-midi.

Après une saison incroyable en D1B, le RFC Seraing est monté en D1A après avoir pris la mesure de Waasland-Beveren lors des barrages. Orphelins d'Emilio Ferrera parti rejoindre La Gantoise où il deviendra le patron du centre de formation, les Métallos se devaient de lui trouver un successeur. C'est chose faite avec l'arrivée de Jordi Condom qui a paraphé un contrat de deux saisons.

Après des expériences sur les bancs d'Eupen, de Roulers et d'El-Arabi au Qatar (il y était adjoint), le technicien espagnol était revenu en Belgique la saison dernière pour occuper le poste de directeur sportif d'Eupen. Mais l'ancien milieu de terrain avait envie d'entraîner à nouveau, et il sera donc à la tête des Sérésiens la saison prochaine. "On passe un cap de nouveau, Jordi Condom sera notre futur entraîneur en D1A. Il a déjà travaillé avec des jeunes et il sait comment les faire progresser. Quelque chose de très important à nos yeux. De plus, il possède une certaine expérience après ses passages en Espagne, en Belgique et au Qatar. Je pense que c'est le bon choix", a expliqué le président du RFC Seraing, Mario Franchi.

"Jordi possède la même philosophie"

Le directeur sportif de Metz était également content de voir Condom débarquer au Pairay. "Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Jordi Condom au RFC Seraing. La difficulté entre la relation liant Metz à Seraing, c'est à la fois réussir à être performant mais aussi parvenir à développer de jeunes joueurs et à faire progresser l'équipe. Pour cela, il faut des profils particuliers et des coachs qui soient capables de développer de jeunes élements. Emilio Ferrera l'a parfaitement fait et retrouver un profil similaire est compliqué. Jordi possède la même philosophie et c'est important pour nous. Au surplus, il sait comment travailler avec un club partenaire (Aspire et Eupen) avec cette notion de double objectif dans un club. Il connait très bien le championnat belge également et sait gérer un club. Il remplit tous nos critères, nous sommes heureux de l'avoir ici", a confié Philippe Gaillot.

© photonews

Le dirigeant des Grenats a évoqué la reprise et l'arrivée de plusieurs joueurs de Metz. "Il y aura des prêts qui seront effectués directement mais des joueurs devraient arriver aussi par la suite. Il y aura une majorité de jeunes éléments et quelques-uns auront déjà une certaine expérience avec plusieurs matchs disputés en Ligue 1. Je peux déjà assurer que Sami Lahssaini, Ablie Jallow, Guillaume Dietsch et Rayan Djedje resteront à Seraing", a-t-il ajouté.

"La saison dernière a été une expérience fantastique"

Le FC Metz est très content de cette collaboration entre les deux clubs. "Nous avions déjà eu une très bonne expérience avec la venue de Didillon, Kehli et d'autres. Ils avaient tous progressé en venant en Belgique. L'idée a toujours été bonne et nous avons toujours été convaincus. Un projet qui fonctionne même encore mieux, la saison dernière a été une expérience fantastique. Sur les sept jours prêtés, il y en a quatre qui ont très bien progressé. Nous sommes très impatients de savoir quels joueurs vont venir au Pairay, et nous avons hâte de les voir évoluer en D1A", a conclu Gaillot.