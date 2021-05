Neymar et Nike se seraient séparés en raison d'un scandale sexuel

Neymar (29 ans) a vu son contrat être rompu par Nike suite à des accusations d'agression sexuelle de la part d'une employée de la célèbre marque à la virgule, sponsor du Brésilien depuis des années et pour des montants mirobolants. Plus précisément, Neymar, lié à Nike depuis 2007, aurait refusé de collaborer à l'enquête ouverte en 2019 concernant ces faits qui dateraient de 2016. "Nike a mis fin à son partenariat avec le sportif parce qu'il a refusé de coopérer dans une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d'actes répréhensibles formulées par une employée", lit-on dans le communiqué de Nike relayé par L'Equipe et le Wall Street Journal.

Breaking: Nike split with soccer star Neymar last year after the company began investigating an allegation by an employee that he had sexually assaulted her, people familiar with the matter say. He denies the allegation. https://t.co/SHqQNXOepR