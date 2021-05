La Colombie écarte un cadre avant la Copa América

Le joueur d'Everton a été jugé en "méforme" par le sélectionneur colombien qui ne le reprendra pas non plus pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

C'est un énorme coup dur pour James Rodriguez : la Fédération colombienne a annoncé qu'il n'était pas repris dans la sélection pour la Copa América cet été.

Le joueur d'Everton "a été soumis à des examens médicaux qui ont déterminé qu’il n’est pas au niveau optimal, raison pour laquelle il ne pourra pas rejoindre le groupe".

L'ancien joueur du Real Madrid ne disputera pas non plus les matches contre le Pérou et l'Argentine qui comptent pour les éliminatoires du Mondial 2022.