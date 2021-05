Officiel: le coach de Lukebakio et Boyata reste en place

Le patron du Hertha a confirmé la prolongation du contrat de Pal Dardai.

Pal Dardai a renouvelé pour un an le contrat qui le liait au Hertha Berlin et sera donc encore le coach principal des Berlinois au coup d'envoi de la prochaine saison. Le Hongrois de 45 ans, qui avait déjà dirigé le Hertha entre 2015 et 2019, avant de prendre la direction du centre de formation.

Il était revenu à la rescousse en janvier dernier, après le licenciement de Bruno Labbadia. Après avoir assuré le maintien en Bundesliga du Hertha, il a donc accepté de prolonger l'aventure d'un an.