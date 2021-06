Premier League : Voici les 5 nominés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison

La Premier League vient de dévoiler les 5 nominés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison. Pep Guardiola est sans surprise dans cette liste aux côtés de Marcelo Bielsa, de David Moyes, de Brendan Rodgers et d'Ole Gunnar Solskjaer.

