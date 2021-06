Cinq choses à savoir sur Kenny Rocha Santos, la dernière recrue d'Ostende

Hier, Kenny Rocha Santos a rallié le KV Ostende, en provenance de Nancy. Le Cap-Verdien va découvrir la Pro League la saison prochaine. Mais qui est-il ?

Kenny Rocha Santos est la dernière recrue d'Ostende. Le jeune joueur de 21 ans s'est engagé avec les Côtiers hier après-midi, jusqu'en juin 2025. Il est arrivé libre de tout contrat, après la fin de son aventure avec l'AS Nancy-Lorraine, club partenaire du KVO. Voici cinq choses à savoir pour mieux le connaître.

Un talent formé chez les Verts

Né à São Vicente, au Cap-Vert, Kenny Rocha Santos a rejoint Saint-Étienne en 2015, à seulement 15 ans. Il a ensuite poursuivi sa progression dans le Forez au sein des équipes de jeunes, avec lesquelles il était souvent surclassé. Le petit Kenny a signé son premier contrat professionnel avec les Verts le 25 novembre 2016. Quelques mois plus tard, il a effectué ses premiers pas chez les A en Coupe de France face à Auxerre, sous les ordres de Christophe Galtier.

Une première cape à 17 ans

Le Cap-Verdien a fêté sa première cape en sélection nationale le 14 novembre 2017, alors qu'il n'avait que 17 ans. C'était à l'occasion d'un match face au Burkina Faso, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 (défaite 4-0). Sur le banc au coup d'envoi, il est monté au jeu en deuxième période, en tant que milieu offensif. Aujourd'hui, il compte trois apparitions avec les Tubarões Azuls.

Vainqueur de la Coupe Gambardella

Le jeune milieu de terrain a remporté la Coupe Gambardella en 2019 avec les Verts. Il s'agit de la Coupe Nationale des moins de 18 ans, organisée chaque année par la Fédération Française de Football. Kenny Rocha Santos est d'ailleurs le premier à avoir soulevé le trophée cette année-là, puisqu'il portait le brassard de capitaine. Titulaire dans l'entre-jeu, il faisait partie de la génération dorée de l'ASSE, portée par Wesley Fofana (Leicester) et William Saliba (Arsenal) entre autres.

L'un des plus grands talents de sa génération

Dès son arrivée dans le Forez, l'ancien stéphanois a été considéré comme un grand espoir du club. Son talent était même reconnu au-delà des frontières françaises. En 2017, le célèbre quotidien britannique The Guardian le comptait parmi les 60 meilleurs joueurs nés en 2000. Preuve du fort potentiel qui lui était prêté à l'époque.

2 545 minutes jouées en 2020/2021

Kenny Rocha Santos sort d'une saison aboutie avec Nancy, en Ligue 2. Le droitier est le deuxième joueur de son équipe à avoir reçu le plus de temps de jeu sur l'ensemble de l'exercice (2 545 minutes). En 36 matchs toutes compétitions confondues, le nouveau joueur du KV Ostende a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives. Kenny Rocha Santos arrive donc en forme chez les Côtiers.

