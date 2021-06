Le favori d'Arsène Wenger pour gagner l'Euro : "Il y a des joueurs sur le banc qui seraient titulaires dans n'importe quel autre pays"

Les sélections arrivent à la dernière ligne droite avant le début de l'Euro.

Arsène Wenger travaillera à nouveau comme analyste pour BeIN Sports lors de l'Euro.

A l'approche de la compétition, le Français a déjà fait la lumière sur son favori et selon l'ancien coach d'Arsenal, un seul pays sort du lot : "La France sera la super-favorite pour de nombreuses raisons. Ils ont un potentiel offensif incroyable et il y a des joueurs sur le banc qui seraient titulaires dans n'importe quel autre pays", a analysé le Français sur la chaine sportive.

"La principale raison est qu'elle vient de remporter la Coupe du monde de manière convaincante en Russie. De plus, la France est une équipe jeune et n'a pas encore atteint son apogée. Il n'y a pas de blessure majeure non plus, c'est important. Enfin, le coach a apaisé la France avec la sélection de Benzema. Donc, imaginez avoir Mbappé, Benzema, Griezmann, Coman et tous les autres dans une seule équipe. Le potentiel offensif est exceptionnel, mais même le potentiel offensif sur le banc est absolument incroyable", poursuit le Strasbourgeois.

Derrière les Bleus, Wenger voit plusieurs formations capables de créer la surprise, et la Belgique en fait partie : "Il y a un petit groupe de pays qui peut surprendre, comme la Belgique, l'Angleterre ou peut-être même les Pays-Bas. Mais je place la France au-dessus de tout le monde."