Officiel : Christian Benteke prolonge à Crystal Palace !

Christian Benteke (30 ans) a inscrit 10 buts en 30 matchs de Premier League cette saison, dont 7 depuis le mois de février, terminant la saison en très grande forme. Le buteur de Crystal Palace, qui arrivait au terme de son contrat, a convaincu : il vient de prolonger pour deux ans chez les Eagles, où il évolue depuis 2016 et son transfert en provenance de Liverpool. Benteke y compte 33 buts en 146 matchs.

