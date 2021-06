Lionel Messi et l'Argentine calent face au Chili en qualification pour le Mondial 2022

L'Argentine a butté sur le Chili lors du cinquième match de qualification pour la Coupe du monde 2022. Une opportunité ratée de prendre la première place au Brésil.

Malgré un penalty transformé par Messi, les Chiliens sont revenus dans la rencontre grâce à Alexis Sanchez.

Messi a, de son côté, eu l'opportunité de faire 2-1 à deux reprises dont un coup franc parfaitement dévié par Claudio Bravo.

🇦🇷 Argentina miss the chance to go top of the standings as Alexis Sanchez's goal cancels out Lionel Messi's penalty 🇨🇱 🏆#WCQ | #WorldCup | @Argentina | @LaRoja pic.twitter.com/pRWEhCSKb8