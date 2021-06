La confiance au zénith avant d'aller à Saint-Pétersbourg

Tout n'a pas été parfait, mais les Diables ont livré une excellente rencontre face à la Croatie. Eden Hazard a enfin retrouvé les terrains sous le maillot de l'équipe nationale.

Pour ce duel face à la Croatie, Roberto Martinez a pris la décision d'aligner une équipe qui se rapproche très fort de celle qui devra battre la Russie dans 6 jours à Saint-Pétersbourg. Mertens retrouve sa place de titulaire, alors que Chadli est préféré à Thorgan Hazard, certainement juste pour cette soirée qui ne s'annonçait pas amballante.

En effet, le début de la rencontre est à mettre au crédit des derniers finalistes de la Coupe du Monde et un seul nom revient sur toutes les lèvres, celui de Modric. Le milieu de terrain du Real Madrid régale lors de la première demi-heure avec sa faculté à trouver de l'espace entre les lignes. Si nos adversaires d'un soir ne sont pas dangereux, ils monopolisent le ballon et le récupèrent assez rapidement.

Mais petit à petit, nos Diables vont jouer un peu plus haut et avec un Romelu Lukaku en mode bestial, les occasions arrivent. Ce sont surtout des frappes de loin, ou qui sont contrés, mais cela se rapproche. Puis Lukaku entre en scène. A la suite d'une superbe action individuelle, il frappe sur l'angle du but, sur le rebond la tête de Carrasco frappe aussi la barre.

Mais juste avant la mi-temps, Lukaku trouve le chemin des filets à la suite d'un corner repoussé plusieurs fois par la défense croate, mais un dernier centre de Mertens est dévié par Vertonghen et Denayer avant que Lukaku ne trompe Livakovic (40', 1-0).

Après la pause, Vermaelen fait son apparition à la place de Vertonghen et les Diables ont un peu plus la balle. La valse des changements casse un peu le rythme de cette rencontre et les occasions sont très rares. Après l'heure de jeu, la Croatie reprend la possession alors que tout le monde n'attend qu'une chose: la montée d'Eden Hazard.

Son entrée se fait à un peu moins de 10 minutes de la fin. Récupérant le brassard de capitaine, le petit numéro 10 a touché 4 ballons, a tiré 1 corner et a surtout été attentif à son placement. Son retour se fait donc progressivement, on sait tous qu'il devra être prêt pour les matches qui comptent. Dans les arrêts de jeu, Courtois sauve la victoire sur une dernière frappe adverse.

Cette victoire face à la Croatie fait du bien au moral et rassure après la piètre prestation face à la Grèce. Dans 6 jours, ce sont des Diables avec un moral d'acier qui affronteront la Russie, contre qui ils n'ont jamais perdu. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'Euro 2020.